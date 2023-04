Villa Rinascente ODV sottoscrive un protocollo d’intesa con “Protezione Civile Guardie per l’Ambiente”

StrettoWeb

A pochi mesi dalla costituzione dell’Associazione Politico-Culturale “Villa Rinascente ODV”, il Presidente, Comandante Giuseppe Pecora e il Direttivo, comunicano di aver sottoscritto un protocollo di intesa con il Comando Regionale di “Protezione Civile Guardie per l’Ambiente” (iscrizione al RUNTS Decreto Dirigenziale Regione Calabria nr. 6682 del 21/06/2022 e, conseguentemente, di aver istituito nella propria sede sociale, sita a Villa San Giovanni in via Garibaldi 36, un punto territoriale operativo di Protezione Civile.

L’accordo siglato tra le predette Associazioni fa sì che il territorio cittadino sia dotato di un punto permanente di Protezione Civile, il quale ha una rilevanza molto importante e strategica per il territorio di Villa San Giovanni che, spesso e volentieri, è sottoposto a disagi e necessità di varia natura, tanto ordinarie quanto di elevata gravità, verso le quali, purtroppo, la sola Amministrazione Comunale, molte volte, non riesce ad affrontare e risolvere.

Sono stati indicati come Coordinatore Responsabile Amministrativo il Sig. Alessandro Aragona e come Coordinatore Responsabile Operativo il Sig. Gaetano Musarella i quali, assieme a tutti i volontari e di concerto con il punto Metropolitano, metteranno a disposizione la loro esperienza e la loro competenza settoriale in modo tale da poter riuscire a porre in essere un’azione incisiva e tempestiva verso tali problematiche.

L’Associazione ha già ottenuto l’ammissione alla prossima campagna Nazionale di Protezione Civile “IO NON RISCHIO 2023”, con oggetto: “LE BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE”.

Prossimamente verrà organizzata l’inaugurazione della sede dell’Associazione “Villa Rinascente ODV” durante la quale il Presidente sarà lieto di esporre a tutti gli invitati, in modo dettagliato, i punti salienti dell’accordo sottoscritto in materia di Presidio di Protezione Civile e di illustrare gli obiettivi che l’Associazione si pone di realizzare sul territorio cittadino sperando, in questo, di poter anche ricevere massima intesa e collaborazione da parte dei Cittadini, dell’Amministrazione Comunale, di tutte le Associazioni presenti sul nostro territorio, dei Partiti Politici e di tutte le Rappresentanze Istituzionali in ambito Regionale e Nazionale.