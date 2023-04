StrettoWeb

Grande entusiasmo per il tradizionale appuntamento con la “Processione dei Misteri” di Rossano, nella città di Corigliano-Rossano. Il corteo religioso, tipico del Venerdì Santo, si snoda tra le suggestive viuzze del centro storico, portando in processione tutte le figure sacre che caratterizzano la settimana di Pasqua. Una partecipazione sentita e numerosa, che ha accompagnato la manifestazione a partire dalle 18:30, momento di partenza del corteo dalla chiesetta della SS Addolorata in piazza Duomo – di fronte alla Cattedrale dell’Achiropita. La particolarità che contraddistingue la celebrazione del Venerdì Santo è la presenza delle “congreghe”, attive sin dalle prime luci dell’alba. Si tratta di congregazioni di devoti i quali, partendo da ogni parrocchia presente su Rossano, girano poi per tutto il paese visitando le chiesette che, in questo periodo particolare, rappresentano i sepolcri (i suburchi in dialetto rossanese).

Ogni piccolo corteo è aperto da un devoto con testa incappucciata e scalzo, a rappresentazione del calvario di Gesù fino alla Crocifissione, che porta sulle spalle una croce. Il centro storico quindi, si converte in un intreccio religioso e spirituale, una rappresentazione toccante del Venerdì Santo e della devozione dei fedeli. Una tradizione che, seppur modificata con il passare del tempo, resiste e si tramanda di generazione in generazione. Ed è in questo stupendo scenario che si arriva quindi alla Processione dei Misteri del pomeriggio, quest’anno accompagnata dall’Associazione Bandistica “A. De Bartolo” della città di Corigliano-Rossano. Nella gallery, alcuni scatti del suggestivo corteo.