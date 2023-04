Vela, Bronzo per giovane calabrese Cortese in Spagna

StrettoWeb

“Un altro prestigio risultato per Alessandro Cortese. L’atleta catanzarese, del Club Velico Crotone, ha conquistato la medaglia di bronzo nella classifica assoluta del Campionato Europeo ILCA 4 a Cadice, rendendo la spedizione dell’Italia un autentico successo. Questi brillanti successi in campo internazionale sono motivo di orgoglio per la Calabria. A nome del Consiglio regionale rivolgo gli auguri ad Alessandro affinché possa proseguire la sua carriera raggiungendo altri importanti traguardi”. E’ quanto afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso.