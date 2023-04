Valditara: “Grande astrattezza in progettazione Pnrr, ma straordinaria occasione”

StrettoWeb

Roma, 19 apr. – (Adnkronos) – “Certamente il Pnrr è una straordinaria occasione ma è stata una progettazione caratterizzata da grande astrattezza, senza entrare adeguatamente nel dettaglio delle problematiche”. Lo ha affermato Il ministro dell’Istruzione e del Merito intervenuto al seminario dello Snals-Confsal, “Il Pnrr per l’Istruzione e la Ricerca: idee, progetti, processi, fatti, risultati. Il punto della situazione e prospettive”.

“Avere questa straordinaria disponibilità di risorse ma averla progettata in modo un poco velleitario rende per tutti noi particolarmente impegnativo l’intervento. – ha aggiunto Valditara – E noi stiamo cercando di rimediare a una impostazione che a mio avviso, appunto, è stata caratterizzata da una assenza di approfondimento della realtà”.