Unical: il contributo dell’Università della Calabria alla ricerca oncologica

Un importante traguardo, quello raggiunto dall’Università della Calabria nelle persone di Stefania Catalano ed Ines Barone: le docenti infatti, sono state selezionate per far parte del team di esperti europei in ambito oncologico. Le due saranno quindi membri effettivi dell’Expert Working Group dell’UNCAN.eu: “European Initiative to UNderstand CANcer” (Iniziativa Europea della Consapevolezza sul Cancro). Una grande soddisfazione ed una grande sfida quindi, viste le recenti indagini condotte sulla questione: purtroppo, ancora oggi, mezzo milione di persone all’anno sono reduci di neoplasie e potrebbero manifestare complicanze a lungo termine.

La battaglia quindi, non è solo del paziente affetto ma anche del sistema europeo. Come dichiarato in una nota del Dipartimento di Farmacia e scienze della salute e della nutrizione dell’Unical, “visto l’alto costo sociale e l’impatto del cancro sui sistemi sanitari nazionali, si rendono indispensabili nuovi programmi per rafforzare la collaborazione fra gli Stati membri, consolidare il loro sostegno nella ricerca, e contrastare in maniera efficace il crescente peso imposto dalla patologia oncologica“. L’obiettivo di UNCAN.eu è quello di costituire un “hub – come riporta il comunicato – in cui far confluire i risultati provenienti dalla ricerca europea, in campo preclinico e clinico, al fine di rispondere alle necessità mediche e scientifiche più urgenti”. Una vera e propria sfida quindi, che vede le Dott.sse Barone e Catalano in prima linea: “questo sforzo congiunto fornirà le basi per ridurre l’incidenza e la mortalità associate al cancro oltre che garantire una migliore qualità di vita”.