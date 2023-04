L’ultimo saluto al parà Gialnuca Spina: domani la camera ardente e sabato i funerali

StrettoWeb

Torna al suo paese, a Belsito in provincia di Cosenza, il paracadutista della Folgore Gianluca Spina, morto in Toscana durante un lancio di addestramento. Torna a casa Gianluca, circondato dall’affetto dei suoi cari che, disperati, possono ora dargli l’ultimo saluto. Ieri infatti, dopo l’autopsia, la salma del sergente maggiore è stata restituita ai famigliari per dargli degna sepoltura. La camera ardente sarà allestita domani 21 aprile, dalle ore 9 alle 22, mentre i funerali saranno celebrati sabato mattina alle ore 11 nella chiesa del piccolo borgo. Il sindaco di Belsito, Elvira Cozzo, ha disposto due giorni di lutto cittadino. Il comune ha inoltre bloccato la viabilità nel centro cittadino per sabato fino alle ore 15, durante la messa in onore del 49enne, in modo da permettere lo svolgimento solenne della celebrazione. Ai funerali sarà presente una rappresentanza del 186° Reggimento della Folgore, il gruppo di cui era parte il sergente Spina.