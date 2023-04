Ue: Borchia (Lega), ‘scelta Di Maio oltraggio a meritocrazia e democrazia’

StrettoWeb

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “?Dopo un’attenta valutazione, considero Luigi Di Maio il candidato più adatto all’incarico di inviato Ue per il Golfo in quanto ex ministro degli Esteri italiano’. Così Josep Borrell nella lettera inviata agli Stati membri. Quindi la scelta è squisitamente di carattere politico e non in base alle reali competenze in materia di energia e gas dell?ex grillino, fuori dal Governo italiano perché bocciato dai cittadini alle ultime elezioni politiche e, da allora, disoccupato. Questa decisione denigra l?Italia perché nel nostro Paese ci sono senza alcun dubbio altri profili con cv adeguati?. Lo afferma l?europarlamentare Paolo Borchia, coordinatore Id in commissione per lIindustria, la ricerca e l’energia (Itre) e responsabile federale Lega nel Mondo, che lo scorso novembre presentò a riguardo un?interrogazione a Josep Borrell.

?Vergognosi i giochetti di palazzo -aggiunge- che si consumano a Bruxelles da certi burocrati europei. Ho più volte chiesto all?Alto Rappresentante Ue per la Politica estera, attraverso atti formali del tutto ignorati, i punti in base ai quali si potesse ritenere che di Di Maio fosse adeguato per una posizione simile. Nessuna risposta. Abbastanza facile ritenere che la proposta del nome di Di Maio non ricadesse per i titoli conseguiti o le esperienze lavorative maturate prima dell?incarico in ministero, ma l?annuncio di oggi rasenta il ridicolo se non fosse un vero e proprio oltraggio alla meritocrazia e alla nostra democrazia?.