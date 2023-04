Ucraina, Zelensky: “Bombardata Zaporizhzhia, Russia sempre più isolata”

StrettoWeb

Kiev, 9 apr. (Adnkronos) – “L’esercito russo ha bombardato Zaporizhzhia con missili S-300. È così che lo Stato terrorista ha trascorso l’ultima Domenica delle Palme”. Sono le parole del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso serale secondo quanto riferisce Ukrinform. “In questo modo, la Russia si isola ancora maggiormente nel mondo e dall’umanità” avverte. Nel corso del bombardamento, rileva Zelensky, “è stato colpito un edificio residenziale”.

Nel giorno di Pasqua in un raid russo contro un edificio residenziale a Zaporizhzhia sono rimasti uccisi un padre e la figlia di quasi 11 anni. Secondo quanto riportano le autorità locali si sarebbe salvata solo la madre di 46 anni, soccorsa tra le macerie. Secondo il presidente ucraino, ogni luminosa festa cristiana “ci insegna che potremmo non sapere come, ma dobbiamo essere sicuri che il male perderà. Dobbiamo crederci. E noi ci crediamo. Il mondo è con noi”.

Con la piccola vittima di oggi a Zaporizhzhia, sono 468 i bambini uccisi in Ucraina dagli attacchi russi dall’inizio della guerra. Altri 947 sono quelli rimasti feriti secondo quanto rende noto l’ufficio del procuratore generale di Kiev su Telegram. “Ad oggi -scrive – più di 1.415 bambini sono rimasti feriti in Ucraina a causa dell’aggressione armata su vasta scala della Federazione Russa. Secondo le informazioni ufficiali dei procuratori minorili, 468 bambini sono morti e più di 947 sono rimasti feriti in modo più o meno grave”. “I bambini più colpiti – si legge nel messaggio – sono nella regione di Donetsk, 449, nella regione di Kharkiv, 275 nella regione di Kiev, 127 nella regione di Kherson, 94 nella regione di Zaporizhzhia, 89 nella regione di Mykolaiv, 85 nella regione di Chernihiv, 68 nella regione di Luhansk e 66 nella regione di Dnipropetrovsk.

I VALORI DI LIBERTA’ – Zelensky nel pomeriggio di domenica aveva inviato con un post su Facebook “auguri sinceri agli ucraini e a tutti i cristiani per la Pasqua”. “Questo è il mondo moderno – aggiunge Zelensky -. Un mondo che desidera vivere libero. Un mondo dove si valorizza la vita, il rispetto e l’uguaglianza di ogni persona. L’Ucraina è di guardia a questo mondo di oggi. Combatte per la sua terra e lotta per i suoi valori. Due giorni fa, ho condiviso un ‘iftar’ con i musulmani ucraini. Presto farò gli auguri di Pasqua anche agli ebrei ucraini. Ed esattamente tra una settimana a tutti coloro che quest’anno festeggiano la Pasqua 16 aprile”.

“Potremmo avere religioni diverse ma crediamo nella libertà allo stesso modo. Potremmo avere tradizioni diverse, ma ce n’è una comune per tutti: è la protezione della terra nativa”.

IL VIAGGIO IN GERMANIA – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe recarsi per la prima volta in visita in Germania a maggio, per ricevere di persona il premio Carlo Magno. Lo rivela l’edizione domenicale della Bild, che cita una fonte del governo tedesco. Il premio viene assegnato ogni anno ad Aquisgrana a una personalità che si sia distinta per il suo contributo all’unità europea. Se confermata, la visita sarebbe il suggello alla nuova fase nei rapporti tra Kiev e Berlino, dopo le tensioni dei mesi scorsi causate dal non sufficiente, secondo Zelensky, impegno della Germania nelle forniture militari all’Ucraina. L’assegnazione del Premio Carlo Magno, che premia gli sforzi a favore dell’unificazione europea, si svolgerà nella sala dell’incoronazione del municipio di Aquisgrana il 14 maggio.

Gli organizzatori del premio si stanno preparando ad accogliere Zelensky, ha riferito la città di Aquisgrana poco prima di Pasqua. Tuttavia, la partecipazione del presidente ucraino dipenderà “fortemente dalla situazione della guerra in quel momento e dalla conseguenti condizioni di sicurezza”. Se Zelensky non potrà partecipare di persona, si collegherà tramite video, hanno detto gli organizzatori, aggiungendo che anche questa opzione è in corso di pianificazione.