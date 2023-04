Ucraina, raid russo su Zaporizhzhia: uccisi padre e figlia 11enne

StrettoWeb

Kiev, 9 apr. (Adnkronos) – Un padre e la figlia 11enne sono rimasti uccisi in un raid russo contro un edificio residenziale a Zaporizhzhia. Lo hanno reso noto le autorità locali, secondo cui una donna di 46 anni, che si ritiene essere la moglie del 50enne e madre della bambina, è stata recuperata in vita dalle macerie. Il segretario del consiglio comunale, Anatoliy Kurtev, ha riferito che due missili hanno distrutto l’edificio e danneggiato molti altri nel raid condotto nella notte.

Su Facebook il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivolto un messaggio in occasione della Pasqua: “Auguri sinceri agli ucraini e a tutti i cristiani che oggi festeggiano la Pasqua. E a coloro che sono in prima linea e in diverse nostre città e borghi”, ha scritto, rivolgendosi anche ai “fratelli polacchi, lituani, lettoni, estoni. I nostri veri amici e alleati negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Italia, Francia, Canada. A Praga e Bratislava, Lubiana e Zagabria, Vienna e Bucarest, Madrid e Lisbona, Amsterdam, Copenaghen e Bruxelles. Milioni di persone in Svezia, Finlandia, Norvegia. A tutti coloro che oggi festeggiano la Pasqua in Europa, America Latina, Africa, Asia e Australia”.

“Questo è il mondo moderno – aggiunge Zelensky – Un mondo che desidera vivere libero. Un mondo dove si valorizza la vita, il rispetto e l’uguaglianza di ogni persona. L’Ucraina è di guardia a questo mondo di oggi. Combatte per la sua terra e lotta per i suoi valori. Due giorni fa, ho condiviso un ‘iftar’ con i musulmani ucraini. Presto farò gli auguri di Pasqua anche agli ebrei ucraini. Ed esattamente tra una settimana a tutti coloro che quest’anno festeggiano la Pasqua 16 aprile”.

“Potremmo avere religioni diverse ma crediamo nella libertà allo stesso modo. Potremmo avere tradizioni diverse, ma ce n’è una comune per tutti: è la protezione della terra nativa. Celebriamo festività in date diverse, ma una sarà l’unica per tutti: per l’Ucraina e per tutto il mondo libero. Questo è il giorno della nostra vittoria. Uno comune. Inevitabile. Vittorie di luce, bontà, giustizia, vittoria della vita. Tutto ciò simboleggia la festa della Resurrezione del Signore”.

Zelensky potrebbe recarsi per la prima volta in visita in Germania a maggio, per ricevere di persona il premio Carlo Magno. Lo rivela l’edizione domenicale della Bild, che cita una fonte del governo tedesco. Il premio viene assegnato ogni anno ad Aquisgrana ad una personalità che si sia distinta per il suo contributo all’unità europea. Se confermata, la visita sarebbe il suggello alla nuova fase nei rapporti tra Kiev e Berlino, dopo le tensioni dei mesi scorsi causate dal non sufficiente, secondo Zelensky, impegno della Germania nelle forniture militari all’Ucraina.