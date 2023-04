Ucraina: arrestato ex Wagner che aveva denunciato esecuzioni prigionieri ucraini

StrettoWeb

Mosca, 24 apr. (Adnkronos) – E’ stato arrestato a Saratov, in Russia, e portato davanti al comitato investigativo del ministero degli Interni, Azamat Uldarov, l’ex mercenario Wagner che aveva dichiarato di essere stato testimone e partecipe negli omicidi di prigionieri e civili commessi durante la guerra contro l’Ucraina.

Uldarov – riporta il progetto Gulag.net – è stato aggredito all’ingresso dell’edificio del Comitato Investigativo da diverse persone che sarebbero legate al gruppo Wagner e che lo hanno colpito in faccia promettendogli di ucciderlo per la sua testimonianza contro il fondatore Evgeny Prigozhin.