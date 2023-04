Tutto pronto per l’edizione 2023 delle Vallje Çivitjote

StrettoWeb

Manca davvero poco a dar vita alla manifestazione più importante del folklore arbërsh di Civita. Dopo i suggestivi riti della” Settimana Santa Java Madhe” che culminano con la toccante cerimonia che si svolge alle 5.00 del mattino della Domenica di Pasqua ,il lunedì dell’Angelo nel piccolo borgo arbëresh presso il castello di Kruja, alle ore 18.30, ci sarà il concerto degli artisti Vëllezërit Arbëreshe” dei gruppi shqipëtarë “Hareja e Ansamblit Gëzuar” ,è prevista inoltre la partecipazione della pianista internazionale Ermira Lafort che si esibirà insieme al soprano Maria Cristina Imbrogno. Un doveroso ringraziamento è rivolto al Presidente dell’Associazione Vëllezërit Arbëreshë per aver reso possibile questo concerto. La giornata di martedì sarà la giornata dedicata a rivivere la plurisecolare tradizione delle danze identitarie degli Albanesi d’Italia le Vallje la comunità di Civita quale borgo ospitale e ospitante, e che quest’anno avrà un ospite importante il Presidente della Repubblica del Kosovo Vojosa Osmani che presenzierà alla manifestazione tra l’ entusiasmo della popolazione civitese.

“Credo – ha affermato il primo cittadino Alessandro Tocci- che l’organizzazione abbia funzionato bene, in primo piano, invece, alla base di questa manifestazione, c’è la lunga storia centenaria , che ne fa, oramai, un’iniziativa molto conosciuta in tutto il territorio nazionale e anche fuori. Si torna ad animare la comunità, un evento di cui abbiamo sentito particolarmente la mancanza – ha evidenziato il sindaco –. Per questo, oggi, non posso che esprimere la mia soddisfazione per l’impegno e la passione dimostrata da tutti i protagonisti dell’organizzazione di questa importante manifestazione.