Tuffi: Pellacani, ‘voglio qualificarmi a Parigi 2024, anche nei 3 metri individuali’

Roma, 7 apr. – (Adnkronos) – Prima di volare in Cina per la tappa che apre la stagione della Coppa del Mondo di tuffi, Chiara Pellacani è stata sottoposta alle visite mediche di routine dell?Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni all?interno del Centro di Preparazione Olimpica dell?Acqua Acetosa di Roma. ?Per noi atleti è fondamentale monitorare continuamente lo stato di salute ? spiega la romana classe 2002 ?. Farci visitare dagli specialisti che troviamo qui è un grande privilegio?. Grandissima protagonista degli Europei di Roma del 2022, in cui ha conquistato cinque medaglie in altrettante gare disputate, l?azzurra vuole partire con il piede giusto nel circuito iridato: ?Quella di Xi’an sarà una prova importante ed anche utile per renderci conto del livello a cui sono in grado di esprimermi ora in vista degli Europei di giugno in Polonia?.

Perché dopo i successi collezionati in casa sarebbe ancor più significativo brillare nella piscina polacca di Rzeszow dove, oltre alle medaglie continentali, ci saranno in palio anche il titolo dei Giochi Europei di Cracovia 2023 e i primi pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024: ?Ho lavorato duramente per cercare di replicare in Polonia gli splendidi risultati ottenuti a Roma nel 2022. Darò il massimo. Dopodiché mi concentrerò sui Mondiali in programma a luglio in Giappone?. E quando l?immaginazione vola sino alla prossima stagione: ?Provo grande emozione a pensare a Parigi 2024. A Tokyo 2020 ho gareggiato solo nel sincro (gara chiusa al settimo posto, ndr), stavolta il mio obiettivo è qualificarmi anche nei 3 metri individuali?.