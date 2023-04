La tradizione a tavola: le pietanze pasquali dell’Alto Jonio Cosentino

StrettoWeb

La Pasqua è alle porte e la tradizione, da sempre, la fa da padrona. Da Nord a Sud, dai borghi di mare e a quelli montani, innumerevoli sono le preparazioni tipiche presentate sulla tavola degli italiani. Oltre alla classica – e buonissima – colomba, simbolo per eccellenza della Pasqua, esistono poi pietanze povere, ma intrinseche di storia, che raccolgono il sapore ed il sapere di mani antiche. L’Alto Jonio Cosentino, ad esempio, è culla di culture diversissime tra di loro, che abbraccia la parte lucana al confine e quella arbereshe, di stampo albanese. Tante quindi le specialità per la Settimana Santa nella parte jonica, una su tutte la “cullura”, la corona di lievito, farina e grasso animale decorata con le uova.

Ad Oriolo, ad esempio, contiene tante uova quanti sono i componenti della famiglia, a Trebisacce invece, il numero è sempre dispari. Ad Albidona ancora, udite udite, la cullura può contenere fino a 21 uova! Solitamente si portava in dono alla famiglia del fidanzato quando si faceva ‘a zita, ovvero ci si fidanzava ufficialmente. Nei paesi arbereshe invece, come Castroregio, si chiama kulaçi ma, a differenza di quella tradizionale, non prevede uova nella decorazione. Tipica anche la pitta ‘nghiusa, una sorta di focaccia farcita con bietole, spinaci o altre verdure, da mangiare dopo il Venerdì Santo per spezzare il digiuno della Quaresima.

A Roseto Capo Spulico e a Canna è più apprezzata la variante dolce, ‘a pitta duce, ripiena di ricotta con lo zucchero e, a piacere, una spruzzata di cannella. Tra le altre pietanze, da servire soprattutto la domenica di Pasqua, c’è l’agnello alla maggiorana, definito anche ‘a pasch d’a zita: il fidanzato era solito portare l’agnello o il capretto in dono alla promessa sposa, ornato di ramoscelli di maggiorana e la tradizionale palma, segno di pace e buon augurio. Da ricordare, infine, anche ‘u cuzzove di Amendolara: una cullura più piccola a forma di bambola, al centro della quale si trova sempre l’uovo, da donare alle bambine come regalo. Alla faccia del moderno uovo di cioccolata!