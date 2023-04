Terzo polo: Renzi, ‘nemmeno mezza polemica, se Calenda dirà di no si assumerà responsabilità’

StrettoWeb

Roma, 11 apr (Adnkronos) – “Da parte mia non farò nemmeno mezza polemica nei confronti di Calenda, non ho elementi di frizione personale con nessuno. Questo atteggiamento fa male ai sogni e ai desideri di chi vorrebbe fare politica, ma non mi faccio trascinare nelle beghe politiche. E’ folle mandare a monte tutto, se Calena dirà di no si assumerà le responsabilità. Nessuno faccia o alimenti polemiche, se vogliono le facciano loro, noi no”. Lo ha detto Matteo Renzi alla riunione di Italia viva.