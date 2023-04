Terzo polo: Marattin, ‘partito unico non coincide con protagonisti, progetto ha futuro’

StrettoWeb

Roma, 16 apr (Adnkronos) – “Sono ancora convinto che il progetto di partito unico abbia un futuro perché non coincide con i suoi protagonisti, è una esigenza storica”. Lo ha detto Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia viva, a Sky.

“L’idea di dare all’Italia una forza che riunisca i liberali, i riformisti, gli eredi della tradizione popolare, chi crede nella crescita, nella redistribuzione delle opportunità, chi vuole un ancoraggio atlantico e che non costringa gli italiani a scegliere tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, è più grande dei suoi protagonisti”, ha proseguito.

“Se con questi protagonisti il tentativo non è andato a buon fine, l’esigenza storica rimane ed è quello a cui vogliamo lavorare. La costruzione di quella comunità è stata schiaffeggiata da quanto è successo in questi giorni. Sui territori quella comunità il partito unico già lo stava vivendo e lo vuole continuare a vivere. Non può essere sacrificata per questioni che non sono sicuro abbiano a che fare con la politica”, ha concluso.