Terzo Polo: Iv, ‘accordo su tutto tranne che su soldi e stop Leopolda chiesto da Calenda’

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “La riunione si è conclusa con l?accordo su tutti i punti e con l?aggiornamento a domani alle 17 sulle ultime due questioni. Rimangono aperte la questione soldi su cui IV è disponibile a pagare il 50% delle spese come fatto fino ad oggi e sulla richiesta di Calenda di non fare mai più la Leopolda”. Così Italia Viva al termine della riunione con Azione e Carlo Calenda.

“Su tutti gli altri punti accordo pieno sulla base del documento presentato questa mattina da Azione. Lo scioglimento di Italia Viva e Azione sarà contestuale all?elezione del nuovo segretario nazionale”, si specifica. E poi si conclude: “Calenda ha chiesto a tutti i membri del comitato politico uscendo di fare dichiarazioni distensive e poi ha fatto il contrario, come sempre?.