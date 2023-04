Terzo polo: Gelmini (Az), ‘basta guerre, non disperdiamo patrimonio prezioso’ ‘

StrettoWeb

Roma, 15 apr (Adnkronos) – “L?interruzione del percorso del partito unico fa male a tutti, ma fa male anche e soprattutto alla politica, al Paese e a quei 2 milioni e mezzo di elettori che ci hanno dato fiducia appena sei mesi fa”. Lo dice Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.

“La nostra preoccupazione adesso dovrebbe essere non deludere quei cittadini a cui dobbiamo chiedere scusa e non disperdere del tutto un patrimonio politico prezioso, per continuare ad essere un punto di riferimento (anche in due partiti ora diversi) per chi non si riconosce nell?estremismo dei due poli e vorrebbe un?alternativa credibile al bipopulismo”, prosegue Gelmini.

“Carlo Calenda ha creduto in questo progetto, ci ha messo tutto se stesso, lavorando giorno e notte: chi ? come Emma Bonino ? dal progetto di Azione si è allontanata per abbracciare la coalizione di sinistra-sinistra potrebbe risparmiarci vendette di piccolo cabotaggio, che non le fanno onore”, aggiunge.

(Adnkronos) – “Sono stata descritta da alcuni retroscena come un pontiere: non me ne dispiaccio, mi viene naturale pensare che le cose rotte, quando hanno valore, si prova ad aggiustarle, non si buttano. Ma questo non significa che io non abbia chiaro dove stiano le ragioni e i torti. Però sono anche convinta che dopo aver costruito un?alternativa al bipolarismo guerreggiante che tanto male ha fatto al Paese, sia solo dannoso per tutti continuare a farci la guerra tra noi. Così facendo oscureremo anche il lavoro di opposizione responsabile che stiamo svolgendo in Parlamento proprio nell?interesse del Paese?, conclude Gelmini.