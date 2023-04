Terzo Polo: Calenda, ‘Iv conferma che continuerà a fare politica in 2024, per noi inaccettabile’

StrettoWeb

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Nulla di fatto”. Così Carlo Calenda al termine della riunione Azione-Iv sul partito unico. “Italia Viva ha ribadito che continuerà a fare attività nel 2024, cosa che per noi è inaccettabile”.

“Non si può pensare che nasce un partito e che gli altri continuano a fare le loro attività, per cui Renzi fa politica con Italia Viva mentre nasce un altro partito. Questo non è possibile”.