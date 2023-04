Terzo Polo: Bonetti, ‘in autunno partito unico, Iv e Azione si scioglieranno’

StrettoWeb

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Se vedo a rischio la creazione del partito unico? ?Il partito unico lo facciamo. Noi di Iv ci sciogliamo ma lo farà anche Azione. Quando si potrebbe fare il partito unico? Ottobre o novembre, e poi si scioglieranno i due partiti. Così andremo alle europee col partito unico?. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Elena Bonetti, senatrice di Italia Viva.

I dissidi tra Renzi e Calenda? ?L?amore non è bello se non è litigarello. Così almeno si da? un po? di dibattito, magari siamo arrivati alla crisi del settimo mese…”. I due hanno litigato? ?No, e i due non hanno detto niente uno nei confronti dell?altro?. Renzi e Calenda sono amici a suo avviso? ?Sono due persone che si sono scelte per un progetto politico ma le divergenze raccontate sono esagerate rispetto alla realtà?.