Tennis: Atp Montecarlo, Sinner ko, Rune in finale con Rublev**

Montecarlo, 15 apr. (Adnkronos) – Jannik Sinner si ferma in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro è stato sconfitto in tre set in rimonta da Holger Rune con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-5 in due ore e 45 minuti e che in finale affronterà il russo Rublev. Il primo set per l’altoatesino è andato via liscio per chiudersi 6-1 senza intoppi. Ad inizio secondo set però l’azzurro va sotto 3-0 prima della sosta forzata per pioggia. Rientrati in campo Rune si porta 5-3, prima di esser ripreso sul 5-5 da Sinner che poi però perdere servizio e set 7-5. Nel terzo set Sinner sempre all’inseguimento, subisce il break fatale sul 6-5 e regala il successo al danese.