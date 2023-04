Taurianova, premio speciale per 23 alunni del “Gemelli Careri”: le loro proposte per un mondo migliore

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Il mondo nelle tue mani” è il suggestivo titolo del progetto presentato dagli alunni delle classi IV e V SIA del Gemelli Careri di Taurianova, al Concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, bandito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati.

I 23 ragazzi, guidati dalla referente del progetto, prof.ssa Santa Battaglia, e dal prof. Francesco Anastasi, si sono aggiudicati il Premio Speciale “Alessandra Siragusa” riservato alla scuola il cui lavoro si è distinto per il coinvolgimento e le ricadute nel territorio attraverso iniziative di promozione della legalità e di valorizzazione del territorio medesimo, richiamando le norme della Costituzione in materia.

Alla luce delle attuali e impellenti problematiche climatico-ambientali, e prendendo come riferimento gli articoli 9 e 41 della Costituzione nonché la normativa europea a riguardo, gli alunni hanno dapprima analizzato le soluzioni più efficaci e i percorsi virtuosi già operativi sul territorio calabrese e, di seguito, hanno avanzato le loro idee. Dal lavoro di ricerca sono scaturite proposte estremamente innovative: organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti tramite codici a barre e QR code; sfruttare le correnti marine dello stretto di Messina per produrre energia elettrica; mappare il territorio calabrese per individuare le zone marine e fluviali afflitte da inquinamento nonché la presenza di depuratori delle acque.

Dopo aver vinto la selezione regionale ed essere stata inclusa tra le sei scuole calabresi ammesse al concorso per la pertinenza, l’originalità e l’interdisciplinarietà dei progetti presentati, il Gemelli Careri ha superato positivamente anche la valutazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Parlamento. Una commissione costituita da Senatori, Deputati e rappresentanti ministeriali ha esaminato i progetti e premiato gli elaborati vincitori in base ai seguenti criteri di giudizio: conoscenza e valorizzazione della Costituzione, ricerca e rielaborazione culturale, originalità ideativa e progettuale.

“Il percorso di lavoro è stato impegnativo – hanno dichiarato la prof.ssa Santa Battaglia e il prof. Francesco Anastasi – ma ne è valsa la pena, sia per i risultati ottenuti che per i benefici apportati all’offerta formativa. Gli alunni coinvolti, difatti, hanno arricchito il loro bagaglio di competenze e hanno avuto occasione di applicare le conoscenze teoriche per realizzare un prodotto che potrebbe andare a vantaggio della collettività. Ringraziamo il Dirigente scolastico, prof. Giuseppe Peduto, per averci fornito di tutti gli strumenti necessari e averci messo nelle condizioni ottimali per portare a termine il lavoro, ma anche tutti i docenti che hanno collaborato. Ci auguriamo che il progetto dei nostri ragazzi possa conoscere un’effettiva e concreta realizzazione sul territorio”.

Gli alunni del Gemelli Careri verranno premiati il prossimo 30 maggio direttamente dai Presidenti della Camera e del Senato nella prestigiosa cornice di Palazzo Madama. Output del progetto: ilmondonelletuemani.nicepage.io