Siderno, la cerimonia di piantumazione dell’Albero di Falcone | FOTO

Martedì 18 aprile, dalle ore 15,00, ha avuto luogo, presso la “Casa dei giovani, maestri nel sogno”, struttura nata all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata, in via dei Tigli, a Siderno, la cerimonia per la piantumazione dell’“Albero di Falcone”. Organizzato dal Gruppo Scout Siderno1, guidato dai capi Elena Muià e Giulio Archinà, l’evento, molto partecipato e ricco di significato, ha registrato la partecipazione delle massime autorità istituzionali del territorio, a partire dalla sindaca di Siderno, Mariateresa Fragomeni.

L’iniziativa ha contato sulla importante presenza della dottoressa Caracciolo, Vicario del Prefetto di Reggio Calabria, della dirigente del Commissariato di Siderno, dottoressa Di Vuolo, in rappresentanza del Questore della città metropolitana, di ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, insieme al Tenente Colonnello Giuseppe Micalizzi, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria. Egli ha consegnato la pianta, in seno alle attività un “albero per il futuro”, che è stata messa dimora nel giardino della struttura. Presenti anche la presidente, dirigenti, tecnici e atleti dell’Accademia Arti Marziali Maestro Giuseppe Cavallo, che opera all’interno di una parte del bene confiscato a loro assegnata.

“Rinnoveremo il nostro impegno all’educazione alla legalità accogliendo questa pianta che confidiamo possa rappresentare un concreto monito per tutti per lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato”, ha espresso, nel proprio discorso introduttivo il capo scout Giulio Archinà, che ha coordinato l’incontro al quale, per la prima volta, sono giunti, per prendervi parte, nella Locride, il Capo Guida d’Italia, Daniela Ferrara, ed il Capo Scout d’Italia AGESCI, Fabrizio Marano. L’iniziativa si è conclusa con una visita al bene confiscato che è rinato, conferendo linfa vitale, socializzazione e iniezioni di legalità al territorio, soprattutto ai giovani, grazie all’impegno profuso dagli scout e dai loro partner.