“Ciao Hollywood, me ne vado in Sicilia”: lo star system approda sull’isola per vacanze extralusso

Dite addio alle mete esotiche e oltreoceano, la nuova vacanza extra lusso si fa in Sicilia! I personaggi dello star system confermano le attrattive del Bel Paese come meta turistica preferita, e dopo la villa di George Clooney a Laglio, la tendenza si sposta verso il Sud Italia, nella suggestiva cornice di Sicilia. Già nei primi tre mesi del 2022 infatti, quasi 500 super ricchi hanno scelto la terra sicula come destinazione delle loro vacanze, stellari, ovviamente! Il budget infatti, nei mesi di bassa stagione, ha oltrepassato i 50mila euro per un mese di soggiorno. Cifre da capogiro, ma che continuano a salire vista la grande – e continua – richiesta: molte infatti le celebrità che approdano periodicamente in Sicilia, prima fra tutte l’attore Will Smith, che ha trascorso una rilassante vacanza in quel di Taormina, ovviamente nel riserbo – e nel lusso – più assoluto. Il vip infatti, nonostante la privacy, non ha mai nascosto il suo amore per la Sicilia, come testimonia il suo precedente soggiorno nelle Isole Eolie.

Anche il direttore creativo di Fendi, Kim Jones, ha scelto Siracusa come meta di relax e rifugio per partorire nuove idee, alloggiando con il suo entourage in una villa extra lusso nella quale, circondato da tanta bellezza siciliana, ha progettato la sua prossima sfilata a Ortigia. Un boom di richieste insomma, con cifre che sfiorano i 5mila euro a notte. “Tra le città spiccano Palermo, Siracusa, Trapani – osserva Claudio Citzia di Luxforsale, sito di immobili di lusso – ma i locatari cercano un po’ in tutta la Sicilia. Richiestissime anche Taormina, Noto, Mondello e Cefalù”.

La Sicilia, insieme alla Puglia, vantano un importante primato: le due regioni infatti, secondo gli esperti, sono quelle che più hanno saputo sviluppare un marketing territoriale di alto livello. “La Sicilia in particolare – prosegue Citzia – affacciata su una delle coste più affascinanti d’Europa, può vantare un patrimonio artistico e culturale unico e assolutamente invidiabile per chi vuole godersi una vacanza”. Una meta gettonatissima dunque, adatta non solo alle celebrità di spicco ma anche a noi meno abbienti: il panorama scenografico, i sapori mediterranei e la veracità del luogo sono a disposizione di tutti, soprattutto di chi è disposto a innamorarsene.