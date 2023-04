Sicilia: bimbo di 4 mesi morto in ospedale dopo una caduta, tre indagati

StrettoWeb

La procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto per giovedì l’autopsia sul corpo di Jad, il bambino di 4 mesi deceduto per un’emorragia celebrale al Policlinico di Messina dove è stato operato dopo essere caduto nella sua abitazione a Barcellona Pozzo di Gotto. Due medici e un infermiere dell’ospedale Fogliani di Milazzo sono stati iscritti nel registro degli indagati nel fascicolo aperto per omicidio colposo come atto dovuto per compiere l’esame medico legale come incidente probatorio. Il bimbo era stato portato in un primo tempo all’ospedale di Milazzo ma subito era stato dimesso. Tornato a casa le sue condizioni si erano aggravate e i familiari lo avevano riportato in ospedale e da qui è stato trasportato al Policlinico di Messina dove, dopo una risonanza, si era riscontrata un’emorragia celebrale per la quale poi Jad è stato operato. I legali della famiglia, Giorgio Leotti e Giulio Lima, hanno presentato un esposto per capire se ci siano state negligenze nella gestione dei soccorsi e dell’assistenza. I due legali hanno già nominato il dottor Antonio Messina, medico legale di parte.