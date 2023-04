Sicilia: anziana non si fida e aggredisce un venditore con spray al peperoncino

StrettoWeb

Di frequente, purtroppo, leggiamo di anziani aggrediti da truffatori che si spacciano per venditori porta a porta, consulenti del servizio di luce e gas o, addirittura, Testimoni di Geova. Probabilmente per tale ragione una signora di Alcamo, in provincia di Trapani, non si è fatta cogliere impreparata quando hanno bussato alla porta. Un procacciatore di clienti, operante per una nota compagnia di fornitura di energia elettrica, si è palesato ieri all’uscio di casa della signora per chiudere un eventuale contratto. L’anziana però, spray al perperoncino in mano, ha aperto la porta e glielo ha spruzzato in pieno volto, aggredendolo. Il pover’uomo ha quindi deciso di segnalare la vicenda ai Carabinieri della Stazione Locale di Alcamo i quali, una volta sul luogo, si sono accertati delle condizioni sanitarie del macapitato, chiaramente scosso e molto arrossato sul volto.