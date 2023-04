Schifone (Fdi): “il salario minimo è uno specchietto per le allodole”

StrettoWeb

Marta Schifone, deputata di Fratelli d’Italia, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi e Roberta Feliziani su Radio Cusano Campus.

Sulla legge sull’equo compenso. “E’ una realtà ed è una vittoria di Fdi e di Giorgia Meloni, viene dalla scorsa legislatura e viene dal basso perché è stata condivisa da tutti i rappresentanti che vi hanno lavorato. E’ la battaglia di tutti i liberi professionisti contro chi ha voluto calpestare il diritto alla retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del proprio lavoro. E’ un principio contro tutto quello che abbiamo visto accadere in questi anni. L’articolo 1 è molto chiaro, ci sono i 3 commi: il primo riguarda l’avvocatura, il secondo riguarda gli iscritti agli ordini professionali e il terzo riguarda tutti gli iscritti che non sono iscritti ad ordine ma ad associazioni rappresentative. Quindi è coperto quasi il 100% dei liberi professionisti italiani”.

Equo compenso per tutti i lavoratori. “Il salario minimo per noi è come uno specchietto per le allodole. Il lavoro dipendente è già ampiamente garantito dalla contrattazione collettiva in Italia. Si è dimenticata la tutela delle libere professioni, mentre siamo più tranquilli per quanto riguarda il lavoro dipendente, che comunque va regolamentato e controllato”.