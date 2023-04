A Scalea la presentazione del Mediterraneo Festival Corto

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si avvicina l’appuntamento con la tredicesima edizione del Mediterraneo Festival Corto, in programma nei giorni 5, 6, 7, 8, 9 Luglio 2023 e che, come già annunciato, vedrà l’attrice Anna Bonaiuto come Madrina.

Ulteriori importanti novità saranno annunciate nel corso della conferenza stampa organizzata a Scalea, mercoledì 19 aprile alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale in piazza Maggiore De Palma.

Intanto si sono chiuse il 31 Marzo scorso le iscrizioni per i corti in gara. Ampiamente superato il numero di film pervenuti rispetto alle passate edizioni.

Queste le nazioni partecipanti:

Albania – Belgio – Brasile – Canada – Cina – Corea del sud – Croazia -Finlandia – Francia – Germania – Giappone – Grecia – Guatemala – India – Iran – Irlanda – Italia – Malta – Messico – Nuova Zelanda – Polonia – Portogallo – Romania – Spagna – Stati uniti – Svezia – Svizzera – Turchia – U.K. – Ungheria

La conferenza stampa si terrà a Scalea, mercoledì 19 aprile alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale in piazza Maggiore De Palma.