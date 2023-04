San Giovanni in Fiore, auguri a nonna Carolina che spegne 107 candeline

StrettoWeb

Grande festa nella comunità di San Giovanni in Fiore dove l’Amministrazione Comunale, nella persona del primo cittadino Rosaria Succurro, ha celebrato la signora Carolina Miraglia, che ha compiuto ben 107 anni! La festeggiata, oltre ai calorosi auguri di tutto il paese in cui risiede dal 1945, è stata omaggiata dal Sindaco con una visita casa: per Carolina un mazzo di fiori e una pergamena ufficiale del Comune di San Giovanni in Fiore. Nella dedica, si legge: “alla signora Caterina Miraglia, la nonna di San Giovanni in Fiore e memoria storica della comunità sangiovannese, con gratitudine, riconoscenza”.

Il sindaco Succurro ha rivolto un pensiero per la cara nonnina anche sul suo profilo facebook: “originaria di Castrovillari e vedova del compianto don Nicola De Luca, la signora Miraglia è probabilmente la persona più longeva della Calabria”. Un traguardo importante, quello di Carolina, alla quale il primo cittadino augura: “di cuore di vivere ancora bene e di continuare a regalarci il suo meraviglioso sorriso, la sua saggezza di nonna, i suoi racconti di un tempo e di un mondo ricchi di semplicità, affetto, altruismo e umanità”.