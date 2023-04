Russia, lo spot per trovare soldati: “Fai l’uomo” – Video

StrettoWeb

“Sei un uomo. Sii un uomo”. Per trovare soldati da schierare nella guerra in Ucraina, la Russia punta anche sugli spot. Il ministero della Difesa di Mosca ha diffuso un ‘commercial’ ? che su Twitter viene sottotitolato in inglese dal profilo Osint ? per chiamare alle armi i normali cittadini. Scorrono le immagini di una guardia giurata in servizio in un supermercato e la domanda che compare in sovrimpressione recita: ?E? questo il tipo di difensore che vuoi recitare?”. Quindi, tocca ad un personal trainer: “Davvero la tua forza è in questo?”. Si chiude con un tassista: “E’ questa la strada che vuoi scegliere?”. Lo spot termina con i 3 uomini che abbandonano gli abiti civili per indossare la divisa, mentre campeggia lo slogan “Sei un uomo. Sii un uomo”.