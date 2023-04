StrettoWeb

Aveva rubato la pistola a un Carabiniere, sparando in strada al grido di “Allah Akbar” e ferendo un agente. Alla fine, un marocchino, è rimasto ucciso nel conflitto a fuoco. Il fatto è avvenuto Fara Vicentino, in provincia di Vicenza. Le forze dell’ordine erano intervenute dopo la segnalazione relativa alle urla dell’uomo, che stava andando in escandescenza.