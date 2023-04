Messina: tragedia a Rometta, muore bimba di 8 mesi

StrettoWeb

Tragedia a Rometta in provincia di Messina, a seguito della morte della piccola Laura, una bimba di soli 8 mesi a causa di una malattia. Commosso il sindaco Nicola Merlino: “sono sgomento per la triste notizia che ho appena appreso del dramma che ha colpito l’amico Vincenzo Pollicino, la moglie Rossana Felice e la famiglia tutta, per la scomparsa della piccola Laura. A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale di Rometta esprimo il più profondo e sentito cordoglio”.

Il Comune di Rometta ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi.