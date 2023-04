Gol, botte e batticuore finale: il Milan ‘recupera’ la Roma al 97′ | CLASSIFICA

StrettoWeb

Nella giornata di Serie A che potrebbe assegnare lo scudetto al Napoli, le prime due big a scendere in campo sono Roma e Milan impegnate nella sfida delle 18:00, la prima del sabato della 32ª di Serie A dopo lo slittamento di Napoli-Salernitana alla giornata di domani.

Una gara molto maschia quella dell’Olimpico, con in palio punti importanti per un piazzamento Champions che, al netto del destino extra-campo della Juventus, sembra quanto mai incerto con 6 squadre nello spazio di 9 punti.

Il copione della partita è chiaro fin dai primi minuti: la Roma morde, pressa e non disdegna anche qualche randellata pur di non far giocare il Milan, l’arbitraggio di Orsato, che tende a fischiare lo stretto indispensabile, lascia spazio a una gara fisica e con qualche interruzione di troppo.

Il piano dei giallorossi funziona, complice anche qualche folata offensiva nella quale si rendono pericolosi. Il Milan si affida alle sgasate di Leao, difficile da contenere ma comunque reso il meno pericoloso possibile da Celik e Mancini. Nella ripresa, i due difensori sono i protagonisti del gol giallorosso. La gara si sblocca in pieno recupero: al 94′ Mancini frena De Ketelaere, Celik ruba palla e fa partire il contropiede finalizzato dal diagonale di Abraham che apre le marcature.

Quando ormai la vittoria sembra in ghiaccio però, il Milan trova un insperato pareggio. Leao mette in apprensione la difesa giallorossa sulla sinistra, crossa bene sul secondo palo premiando l’inserimento di Saelemaekers che batte Rui Patricio per il gol dell’1-1 conclusivo.

Classifica Serie A

Napoli 78 Lazio 61 Juventus 59 Milan 57 Roma 57 Inter 54 Atalanta 52 Bologna 44 Monza 44 Fiorentina 42 Torino 42 Udinese 42 Sassuolo 40 Salernitana 33 Empoli 32 Lecce 31 Spezia 27 Verona 26 Cremonese 19 Sampdoria 17