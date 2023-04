Roccella Summer Festival, arriva anche l’insolita coppia di Giorgio Panariello e Marco Masini

StrettoWeb

Ancora un altro imperdibile appuntamento nel programma dell’edizione 2023 del Roccella Summer Festival: è di queste ore la notizia che sul palco del Teatro al Castello ci sarà anche l’insolita coppia formata da Giorgio Panariello e Marco Masini.

Il duo, in tour questa estate con “Panariello VS Masini – Lo strano incontro” sarà in scena il 6 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella, a Diamante (Cs), mentre il giorno successivo, il 7 agosto, si esibirà nella splendida cornice del Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc).

Masini e Panariello sono due grandi amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Due artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia.

“È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show e sono contento che, fra i tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto di sì. E questo lo ricorderò per tutta la vita”, ha avuto modo di dire Giorgio Panariello.

“Ringrazio Giorgio per aver accettato l’invito nel mio spettacolo – gli ha risposto Marco Masini -, così mi dà modo di riposare la voce e fa due battute tra una canzone e l’altra”.

“Vorrei tranquillizzare il pubblico. In questo mio nuovo spettacolo, durante le canzoni di Marco, organizzerò una tombolata con ricchi premi”, gli ha risposto Panariello a sua volta. Insomma, ci sarà da divertirsi con lo spettacolo “Panariello VS Masini”.

I biglietti per assistere ad entrambe le date sono già disponibili in prevendita attraverso i consueti circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes.