Grande risultato per il reggino Christian Corigliano al “Campionato mondiale della Pizza”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una competizione di altissimo livello, quella svoltasi a Parma nei giorni scorsi, con la partecipazione di circa 800 pizzaioli, provenienti da 50 Nazioni. “La mia prima esperienza al campionato mondiale di Parma” racconta il reggino Christian Corigliano “si conclude con un ottimo risultato a livello personale:

9° posto – Pizza in Pala; 13° posto – Pizza senza glutine; 65° posto in – Pizza classica; 9° assoluto Triathlon“.

Risultati importanti che certificano l’alta qualità di professionisti, forti di un bagaglio culturale importante e della possibilità di sperimentare nuove combinazioni grazie alla grande varietà di prodotti identitari del nostro territorio.

“Sono felice di aver vissuto questa magnifica esperienza” continua Corigliano “ancora più consapevole dei mezzi e delle mie possibilità, torno più carico e motivato che mai! Grazie di cuore alla mia famiglia per aver vissuto con me questa magnifica avventura, ai miei amici e colleghi per avermi sostenuto, al Movimento Pizzaioli Italiani per aver condiviso insieme a me, questo fantastico viaggio” Per un risultato così importante, non poteva mancare una dedica commovente per una collega da poco scomparsa.

“Dedico questo risultato” conclude Corigliano “ad una persona cara, che da un mese ci guarda dall’alto e che spero sia felice e ricordando sempre il nostro motto FOLLE NON È CHI INSEGUE UN SOGNO, MA CHI LO ABBANDONA!”