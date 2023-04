Rissa Juventus-Inter, il primo pugno è di Handanovic? La ricostruzione | VIDEO

StrettoWeb

Incredibile quanto accaduto nel finale di Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. Clima caldissimo a tempo ormai scaduto: Bremer tocca di mano in area, l’arbitro assegna un calcio di rigore che Lukaku trasforma e congela la partita sull’1-1. Una beffa per la Juventus che poco prima aveva trovato il vantaggio con Cuadrado. Lukaku, beccato dal pubblico bianconero, esulta con il dito davanti al naso: l’arbitro estrae il secondo giallo e il conseguente rosso.

Benzina sul fuoco, proteste, volano parole grosse fra i protagonisti in campo. Si gioca per una manciata di secondi, poi arriva il triplice fischio e un post gara velenoso. Cuadrado e Handanovic discutono, sembrano chiarirsi, poi il calciatore della Juventus spinge via il portiere nerazzurro che, di tutta risposta, prova ad avvicinarsi nonostante lo staff di entrambe le squadre provasse a dividere i due.

Handanovic colpisce Cuadrado che risponde con un pugno a sua volta. A quel punto intervengono i compagni di entrambi per evitare che la rissa continui. L’arbitro opta per un doppio cartellino rosso.

Questo video su Cuadrado è vergognoso. Handanovic va a discutere con lui. Discutono animatamente. Poi Cuadrado se ne va spintonandolo violentemente. Handanovic fa per ritornare, lo bloccano, e nel blocco Cuadrado gli molla un cazzotto#JuveInter pic.twitter.com/6l2CIRaM6L — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 4, 2023

Handanovic che tenta du colpire Cuadrado con un pugno.

Che vergogna @inter pic.twitter.com/vcMfoYIwB2 — Do〽️eninho (@Domxninho) April 5, 2023

Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se non ricordo male in caso di comportamento violento grave in Coppa Italia le squalifiche sono state estese in campionato#JuveInter pic.twitter.com/kY1cMP2s7I — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 4, 2023