Riformista: Calenda, ‘l’ho detto a Renzi, bisogna evitare conflitti di interesse’

StrettoWeb

Roma, 7 apr (Adnkronos) – “L’ho detto pubblicamente, e anche a Renzi, bisogna stare attenti a non alimentare conflitti di interesse, anche per Renzi”. Lo ha detto Carlo Calenda, a Tg1 Mattina, parlando di Matteo Renzi direttore del Riformista.

“Renzi non è negli organismo del Terzo polo, ha tutta l’agilbilità per fare quello che vuole fare. Ma non deve avere impatto sull’unica cosa che interessa a me, non ci devono essere sovrapposizioni”, ha aggiunto il leader di Azione.