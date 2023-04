Riforma Cartabia, presentazione a Roma del libro ‘La Giustizia riparativa’

StrettoWeb

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – La ?Giustizia Riparativa? alla luce della disciplina normativa contenuta nella legge ?Cartabia? di modifica del sistema penale. E’ il tema dell?evento che si svolgerà a Roma il 12 aprile – alle 12 presso l?Aula Occorsio del Tribunale di Roma in piazzale Clodio – e che trae spunto dalla presentazione del libro ‘La giustizia riparativa nel D.Lgs. 150/2022’, redatto dall?avvocato Arianna Agnese e dal sostituto procuratore della Repubblica Francesco Marinaro.

L’intento della pubblicazione e del dibattito, che coinvolgono principalmente magistrati ed avvocati, è quello di comunicare la portata ?trasversale? di questa riforma, che richiederà un cambio di mentalità da parte di tutti gli operatori del diritto, delle persone coinvolte dai fatti di causa e della collettività. Per questo motivo sono stati invitati a partecipare due importanti firme del giornalismo ? il direttore de’ Il Messaggero Massimo Martinelli ed il vice capo redattore del Giornale Radio Rai Fausto Bertuccioli – profondi conoscitori della cronaca giudiziaria e del circuito sociale che ruota intorno alla commissione del reato.

Si tratta di uno dei primi momenti di riflessione su questa parte della riforma, ormai prossima ad entrare in vigore e il cui ambito applicativo dipenderà anche dalla capacità di assimilarne lo spirito e le implicazioni culturali che la animano, ispirate alla pacificazione ed alla condivisione del dolore e del disagio, quali veicoli per superare i conflitti sociali generati dai comportamenti illeciti di rilevanza penale.