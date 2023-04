StrettoWeb

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “La storia non si riscrive, si ricorda. A Via Rasella insieme alle forze democratiche e antifasciste perché chi nega la realtà per dividere il Paese non è degno di occupare la seconda carica dello Stato #LaRussadimettiti”. Così Andrea Casu del Pd su twitter.