Reggio Calabria: alla Mediterranea il seminario DIIES sulla mobilità sostenibile

Nell’ambito delle attività del “Dottorato in Ingegneria dell’Informazione” e del “Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – MOST” il giorno 17 aprile 2023, il gruppo Trasporti del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile (DIIES) ha organizzato l’evento dal titolo “Integration of Transport, ICT and Energy for smart and sustainable development: Advanced theories and scientific applications for Transportation Systems”. Il Seminario si svolgerà presso i locali del Laboratorio di Analisi dei Sistemi di Trasporto (LAST) del DIIES, con il seguente programma:

ore 10:00-11:00 “Le componenti della mobilità sostenibile nella valutazione degli investimenti pubblici: riferimenti nazionali” – Prof. Francesco Russo , Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;

, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; ore 11:00-12:30 Seminario scientifico: “Sostenibilità ed equità sociale nella valutazione degli investimenti in infrastrutture di trasporto” – Prof. Agostino Nuzzolo , (f.r.) Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;

, (f.r.) Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; ore 12:30-13:00 Seminario scientifico: “Sostenibilità ed equità sociale nella valutazione degli investimenti in infrastrutture di trasporto” – Prof. Corrado Rindone , Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. ore 14:15 – 16:00 Follow-up: Sostenibilità ed equità sociale nella valutazione degli investimenti nelle infrastrutture di trasporto – dibattito aperto.

Nella sessione pomeridiana saranno presenti il Rettore, prof. Giuseppe Zimbalatti, il direttore del Dipartimento DIIES, prof. Claudio De Capua, il direttore del Dipartimento DICEAM, prof. Giovanni Leonardi e il coordinatore Collegio Dottorato in Ingegneria dell’Informazione, prof.ssa Antonella Molinaro. L’evento è coerente con le attività di ricerca svolte dal DIIES, in quanto affiliato allo spoke4-Rail Transportation del Centro Nazionale della Mobilità Sostenibile-MOST, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).