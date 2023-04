Reggio Calabria, violenta rapina nel centro storico: fatti ricostruiti dopo 3 anni, assolti due rumeni

StrettoWeb

Il Tribunale Collegiale di Reggio Calabria, giorno 28 aprile, a seguito della discussione delle parti, ha assolto gli imputati di nazionalità rumena T. F. classe ’90, difeso dall’Avv. Mariella Vizzari, e R.S. classe ’94, difeso dall’Avv. Giuseppe Gentile, dai gravi reati di rapina aggravata e lesioni che vedevano come persona offesa un cittadino marocchino, e condannando gli stessi per i soli reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale a mesi 8 di reclusione.

Il Pubblico ministero aveva concluso il proprio intervento con la richiesta di condanna di anni 6 mesi 4 di reclusione. Si ricorda che i due giovani erano stati arrestati nell’anno 2020 in quanto gravemente indiziati del reato di rapina aggravata ai danni di un cittadino marocchino, E.H., presumibilmente commesso in pieno centro a Reggio Calabria, precisamente a Piazza Sant’Agostino.

Venivano contestati loro anche i reati di resistenza a pubblico ufficiale nonché lesioni commessi nei confronti sia della presunta persona offesa nonché degli agenti intervenuti. I difensori, per dimostrare la totale estraneità dei loro assistiti per quanto riguarda la rapina contestata ai predetti hanno indicato già all’epoca dell’arresto, come elemento chiave, l’analisi dei filmati, grazie ai quali si è potuta fornire una chiave di lettura sicuramente diversa rispetto al narrato della presunta vittima che nel 2020 portò all’arresto dei due imputati.