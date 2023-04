Reggio Calabria, via Maria Ausiliatrice pericolosa per gli automobilisti: strada trasformata in mulattiera

StrettoWeb

Incredibili le condizioni in cui versa la via Maria Ausiliatrice a Reggio Calabria. La strada che si trova a San Sperato e precisamente di fronte l’istituto delle suore di Maria Ausiliatrice, è una vera mulattiera e gli automobilisti rischiano di distruggere le auto percorrendo la via che non ha un metro non devastato da voragini profonde e pericolosissime soprattutto per chi la percorre su un mezzo a due ruote. Il manto stradale si trova in uno stato pietoso e le condizioni presentano un serio problema essendo anche una strada adiacente ad asilo e scuole primarie quindi si mette a repentaglio la vista di adulti e bambini.