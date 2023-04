StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Non c’è pace per l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Dopo le note vicende di questi mesi, culminate con l’ipotesi di una fusione con la “Mediterranea”, l’ultimo terremoto riguarda le dimissioni del Rettore Antonino Zumbo, che ha deciso di farsi da parte insieme a due Professori. La vicenda resta tutta da seguire con gli aggiornamenti che sicuramente animeranno la questione nel futuro prossimo.