Reggio Calabria, trovati 4 gattini abbandonati tra i rifiuti dentro un sacchetto di spazzatura

“Ennesima barbarie a Reggio Calabria nei confronti degli animali.

Un modo molto semplice ma orrendo per liberarsi di una cucciolata di gatti appena nati. Una giovane concittadina, figlia di una guardia ecozoofila ANPANAGEPA, nel pomeriggio di ieri, passeggiando in zona Saracinello e precisamente nei pressi di un campetto, insospettita da miagolii disperati, si è avvicinata ad un sacchetto di spazzatura. Dopo aver aperto la busta ha notato, assieme ad altri rifiuti, 4 gattini appena nati che stavano per morire soffocati. La ragazza assieme alla guardia ecozoofila, ha subito messo in sicurezza i piccoli, prestando loro soccorso e facendo da balie attentissime. Ringraziamo tanto chi ha salvato i gattini, il pensiero va comunque anche alla mamma gatta di cui naturalmente non sappiamo nulla. Abbiamo la consapevolezza che, se ci fossero le sterilizzazioni, episodi come questo, non ne vedremmo”. Tiziana Di Giacomantonio comandante delle Guardie Ecozoofile della Città Metropolitana – ANPANAGEPA.