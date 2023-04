Reggio Calabria, tradizionale scambio di auguri fra ATAM e sindacati

StrettoWeb

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha preso parte al tradizionale scambio di auguri pasquali fra il management di Atam ed i sindacati. Presso la sede di Foro Boario, insieme al sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, ed agli assessori Mimmo Battaglia e Rocco Albanese, Versace ha incontrato i rappresentanti del Cda Giuseppe Basile, Ezio Privitera e Melina Sangiovanni ed i referenti di Filt-Cgil, Fit-CIsl e Uilt-Uil, organizzatori dell’iniziativa.

Nel formulare gli auguri di buone feste alle maestranze, il sindaco metropolitano facente funzioni ne ha ricordato “i sacrifici affrontati durante i periodi più bui vissuti dall’azienda“, evidenziando anche “l’attività degli amministratori pubblici che dal 2014, con il sindaco Giuseppe Falcomatà, hanno creduto nella rinascita della società, salvandola dall’orlo del fallimento e trasformandola in una delle realtà più solide e proficue dell’intero territorio“.

“Per fare un ulteriore passo in avanti – ha detto Versace – serve che anche le organizzazioni dei lavoratori sostengono l’azione dell’Ente che, a gran voce, richiede alla Regione il trasferimento delle deleghe riconosciute, per legge, alla Città Metropolitana“. Una circostanza che, secondo il sindaco metropolitano facente funzioni, “porterebbe ad un ulteriore e sicuro salto di qualità dell’azienda di trasporto pubblico“.

Dal canto loro, il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti e gli assessori comunali hanno ribadito “pieno sostegno alle politiche di crescita e di sviluppo di Atam“, confermando come siano in fieri, tra le altre cose, le gare d’appalto per l’acquisto di nuovi mezzi e per l’alimentazione degli stessi che saranno elettrici. In particolare, l’assessore Battaglia ha sottolineato “la forte sinergia fra gli Enti, l’azienda ed i lavoratori nella mission di continuare a rilanciare la società“. Sinergia evidenziata anche negli interventi dei rappresentanti del Cda che, nell’augurare buone feste a tutte le maestranze ed agli enti soci, hanno auspicato “il prosieguo di un percorso comune e condiviso perché foriero di buone prassi e buoni risultati“.