Reggio Calabria, la testimonianza dal GOM: “ci hanno detto che nostra figlia era sorda, poi la dott.ssa D’Ercole ci ha salvato”

“Siamo i genitori di una bimba di quasi 3 anni nata all’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria con un esito negativo (refer bilaterale) ad uno screening audiologico neonatale: la bambina non percepiva il suono emesso dalla macchina, le cosiddette otoemissioni”. E’ questa la testimonianza di due genitori che hanno voluto inviare a StrettoWeb una lettera per ringraziare la dottoressa che ha salvato la figlia e soprattutto per incoraggiare i tanti genitori che possono trovarsi nella loro stessa situazione.

“Ad un mese di vita, siamo ritornati in ospedale per ripetere l’esame ma purtroppo l’esito era lo stesso; Dopo un primo momento di sconforto (perché chi effettuò l’esame disse impropriamente che nostra figlia non era udente), la nostra fortuna fu di essere raggiunti, subito dopo, dalla Dott.ssa Audiometrista D’Ercole Emanuela, una professionista seria e preparata con forte empatia verso chi soffre e umanità rara. Una persona straordinaria prima ancora che un medico, che ci ha supportati e incoraggiati anche dopo, quando seguiti da una struttura ospedaliera di Terzo Livello, spiegandoci sin dal principio che da uno screening non si può dare per certa una sordità ma che va fatto un percorso di controlli da vivere con serenità, anche in vista dei continui progressi medico scientifici in campo uditivo”.

“Oggi nostra figlia sta bene, ha un lieve abbassamento di udito su alcune frequenze che continuiamo a monitorare e non finiremo mai di ringraziare di vero cuore la Dott.ssa perché ci ha salvati, quando ci sentivamo smarriti, e ha reso meno forte il nostro dolore di genitori durante questi anni. Vogliamo rendere pubblica la Nostra storia perché possa essere di supporto a tutte le famiglie che si trovano o troveranno nella nostra situazione perché non si sentano sconfitti o impotenti ma affrontino con determinazione e coraggio questa battaglia soprattutto se supportati da medici competenti quali la suddetta Dott.ssa Tecnico Audiometrista D’Ercole e tutta l’equipe del reparto otorinolaringoiatria dell’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria”, concludono i genitori della piccola.