Reggio Calabria: al Teatro San Bruno lo spettacolo “B&B di Sabato”

Continua la stagione teatrale 2023 intitolata “Dialoghiamo con il vernacolo” del “Gruppo Artistico Blu Sky Cabaret”. Sabato 15 Aprile alle ore 20.00 il teatro San Bruno di Reggio Calabria era pieno in ogni ordine di posto per accogliere l’esibizione della compagnia “Extra Oram” di Straorino che ha portato in scena la commedia di Roberto Mandica “B&B di Sabato”. Fin dall’inizio della commedia un fiume di risate ha invaso la sala, il pubblico ancora con il soprabito in mano stava già ridendo di gusto. Applausi su applausi hanno accompagnato Francesco Camera e Caterina Robinson, veri mattatori di un gruppo eterogeneo, per tutta la durata della commedia e fino alla fine è stato un susseguirsi di gioiose risate. Simpatica l’interpretazione della piccola Irena Camera che pur ancora in tenera età ha dato già prova di promettenti doti artistiche.

Infine un plauso alla professionalità di tutta la compagnia che si è adoperata per portare in scena spettacoli brillanti ricchi di grande ilarità e allegria particolarmente apprezzata dal pubblico presente.

Un grande plauso va al presidente del “Gruppo Artistico Blu Sky Cabaret” Giuseppe De Gregorio grande anima della Compagnia e ideatore della stagione teatrale creata nel solco tracciato in cinquant’anni da Mimmo Raffa ed Angela Costantino. Gli organizzatori ringraziano “di vero cuore Monsignor Angelo Casile che continua giornalmente a lavorare per dare alla città la possibilità di diffondere la cultura ed il teatro dove le varie compagnie reggine possano esibirsi con gioia e libertà”.

Prossimo appuntamento il 6 maggio con la compagnia “Angela Barbaro” che porteranno in scena “Parrinu pi vocazioni” di Calogero Maurici. Gli organizzatori ringraziano la famiglia Raffa, le autorità intervenute ed i nostri sponsor che ci aiutano a rendere tutto questo possibile.

