Reggio Calabria, il 18 aprile l’incontro sulla storia inedita di Elizaveta Skobcova

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Martedì 18 aprile 2023, alle ore 16:45, presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la stessa Biblioteca promuovono l’incontro “La storia inedita di una donna nella Shoah: Elizaveta Skobcova (Madre Maria)”.

Dopo i saluti di Irene Calabrò, assessore alla Cultura del comune di Reggio Calabria, di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “De Nava” e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, con il supporto di slides, relazioneranno p. Pasquale Triulcio, docente di Storia della Chiesa e la prof.ssa Laura Venniro, docente di Religione.

Elizaveta Pilenko-Skobcova (Madre Marija) nasce nel 1891 a San Pietroburgo in una famiglia di nobili origini. Costretta dalla vittoria definitiva dei bolscevichi a emigrare nel 1920, si trasferisce a Parigi, dove attraversa un periodo pieno di sofferenze, culminate con la morte della figlia Anastasija nel 1926. È proprio la tragica perdita della figlia a farle scoprire una dimensione più profonda della maternità, suscitandole il desiderio di diventare “madre di tutti”.

Decide così di offrire il suo servizio al Movimento degli studenti cristiani russi, di cui nel 1930 diventa segretaria. Il 27 settembre 1935 madre Marija (insieme ad altri grandi intellettuali russi in esilio come Nikolaj Berdjaev e Sergej Bulgakov) fonda l’”Azione ortodossa”, la cui attività spazierà dall’organizzare conferenze all’offrire un lavoro o un piatto di minestra all’ultimo dei vagabondi. Con la guerra arrivano a Parigi i nazisti e la follia antisemita. La repressione non tarda ad arrivare, Madre Marija, deportata nel lager di Ravensbrück, muore il 31 marzo 1945.