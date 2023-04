A Reggio Calabria si pagherà in Lire: i dettagli dell’iniziativa

StrettoWeb

La gelateria anni ’60 “Coneria Italiana”, situata a Lamezia Terme, lo scorso anno, ha permesso il pagamento dei propri coni gelato in vecchie Lire, con i prezzi rapportati proprio a quegli anni, quando un gelato costava 10/12 Lire. La notizia suscitò subito una notevole risonanza mediatica, tant’è che venne riportata dalla maggior parte delle testate giornalistiche nazionali e da tutte le emittenti radiofoniche più importanti. Il prossimo 21 aprile l’iniziativa si estenderà da nord a sud Italia, grazie alla fondamentale collaborazione creata tra “Coneria Italiana” e due tra le più importanti aziende calabresi, quali Callipo Group e Guglielmo S.p.A. . Tale partnership, permetterà di tornare a pagare in Lire anche a Milano, Bologna, Firenze, Roma,

Cosenza, Catanzaro, Catanzaro Lido, Lamezia Terme, Pizzo e Reggio Calabria.

In particolare, chiunque si presenterà presso gli store aderenti all’iniziativa (vedi indirizzi completi sul sito ufficiale e pagine social della “Coneria Italiana”), riceverà un prodotto in omaggio semplicemente mostrando una banconota in Lire, di qualsiasi taglio. Operazione fino ad esaurimento scorte. L’iniziativa non ha alcuno scopo di lucro ed ha come unico fine quello di far rivivere la magica

atmosfera degli anni più belli di sempre, quando ottimismo ed entusiasmo dilagavano nel nostro bel paese. Inoltre, contestualmente alla suddetta iniziativa, verrà lanciato un originale evento di beneficenza

in cui sarà messa in palio la preziosa banconota da 10.000 Lire delle “Repubbliche Marinare”, con numero di serie H1883-3279, emessa con Decreto Min. 23 Marzo 1961, utilizzata nello storico film di Totò “La banda degli onesti”. L’evento benefico avrà inizio proprio il 21 aprile e terminerà il 4 maggio (incluso). Visto l’amore incondizionato di Totò nei confronti degli animali, in particolar modo i cani, l’intero ricavato sarà devoluto a canili e rifugi presenti in Calabria (privilegiando quelli in

maggior difficoltà). Tutti coloro che vorranno partecipare all’estrazione benefica, potranno inviare una donazione libera tramite le seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT 33 S082 5842 8400 0400 0019 465

Beneficiario “CONERIA ITALIANA SRL”

Causale “La banda degli onesti – ___________” (inserire proprio nome e cognome)