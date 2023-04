Reggio Calabria: a Lazzaro messi in sicurezza gli alberi sulla SS106

StrettoWeb

“Diamo atto e apprezziamo l’intervento dell’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni che ha accolto la richiesta dell’ANCADIC e in questi giorni ha provveduto a mettere in sicurezza alcuni alberi di alto fusto situati a margine della Ss 106 lato mare, poco prima del sottopassaggio pedonale al Bivio stazione Ferroviaria di Lazzaro che ondeggiavano pericolosamente sulla strada statale”. Lo afferma in una nota Vincenzo Crea Referente unico dell’A.N.CA.DI.C e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.