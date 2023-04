Reggio Calabria, La Strada a Mosorrofa per la raccolta firme contro l’Autonomia Differenziata

StrettoWeb

“Con La Strada continuiamo il nostro impegno per un Paese unito, uguale e giusto in ogni territorio. Continuiamo il nostro impegno contro il progetto dell’autonomia differenziata. Domani 29 aprile dalle ore 17 alle ore 19 saremo a Mosorrofa, in piazza Chiesa, con il nostro consigliere Saverio Pazzano per raccogliere firme per la Proposta di legge contro l’Autonomia Differenziata“. Così in una nota il collettivo La Strada.

“Il nostro stile continua a essere quello di avvicinare i territori, di affrontare i temi sociali, culturali e politici tra le strade, tra le persone. Ci vediamo a Mosorrofa con quanti vorranno essere presenti con una firma per ridare voce alla cittadinanza e al Parlamento”, si legge ancora.